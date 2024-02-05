Нидерланды готовятся передать Украине в качестве военной помощи еще шесть F-16. Об этом сообщил министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

«Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет 24, которые и обещали ранее», - сказано в сообщении в соцсети Х.

Нидерландское правительство ранее согласовало передачу 18 единиц техники.

В ВСУ признавали, что содержать западные истребители F-16 будет сложно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что, учитывая темпы уничтожения вражеской авиации силами ПВО, все истребители F-16, которые США пообещали киевскому режиму, могут быть уничтожены за 20 дней.