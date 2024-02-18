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В Литве заявили, что первые F-16 могут прибыть на Украину в июне

Пилотированию истребителя планируется обучить 12 украинских пилотов к концу американского финансового года.
Никита Черненко 2024-02-18 14:30:01
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Украина может получить первые истребители F-16 в июне 2024 года. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналу Foreing Policy.

Отмечается, что литовский министр сослался на график, утвержденный одним из европейских чиновников, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности. В издании также отметили, что Украина ожидает намерена обучить 12 специалистов для пилотирования F-16 к концу американского финансового года (30 сентября).

«Я думаю, что в июне мы увидим их F-16 на Украине», - заявил Анушаускас.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина ожидает поставки истребителей F-16 с ракетами дальностью 300-500 километров. Командующий при этом не уточни, о каких ракетах идет речь, однако счел, что истребители помогут украинским боевикам перехватывать крылатые ракеты и дроны.

#в стране и мире #Украина #Литва #истребитель F-16 #Поставка оружия Украине
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