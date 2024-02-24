Глава ДНР Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку. Политик отметил, что предстоит собрать предварительную информацию, чтобы принять решение о поэтапном восстановлении населенного пункта.

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много», - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

Украинские боевики превратили Авдеевку в мощнейший укрепрайон, с территории которого вели обстрел Донецка. Об освобождении населенного пункта стало известно 17 февраля из докладов Министра обороны и главы Генштаба Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину.