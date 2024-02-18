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Путин узнал о полном освобождении Авдеевки 17 февраля

Шойгу и Герасимов трижды докладывали президенту о ходе операции.
2024-02-18 12:40:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент узнал о полном освобождении Авдеевки 17 февраля, заявил Песков.
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