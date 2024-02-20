Пушилин: восстановление Авдеевки начнется после полной зачистки города

Восстановление Авдеевки начнется после окончательной дозачистки и разминирования города. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Надеюсь, это будет не так, как в Артемовске. То есть предпосылки для того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Потому что по Артемовску мы видели, противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию и по разбору завалов», - подчеркнул глава ДНР.

Напомним, ранее «Звезда» показывала кадры из Авдеевки. На видео заметно, что от дорог в городе почти ничего осталось. Также практически нет целых зданий.

Находиться в населенном пункте по-прежнему опасно. В городе много мин и взрывных устройств.