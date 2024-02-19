ВС РФ начали разминирование дорог и зданий в Авдеевке

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» начали разминировать город Авдеевку, который накануне был освобожден от националистических подразделений ВСУ, сообщает Минобороны России.

Сейчас российские военные инженеры обследуют дороги и прилегающие территории. Отдельные группы саперов начали проверять уцелевшие дома, придомовые участки и объекты городской инфраструктуры. Там тоже могут быть взрывоопасные предметы, мины-ловушки, фугасы или неразорвавшиеся боеприпасы.

«В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение. Плотное минирование - смешанные типы минных заграждений, есть ловушки. Очень ухищряется противник в этом плане. Мост недавно разминировали бетонный, лесопосадки. Они ставят там ОЗМ-72, это очень опасная мина - около 2 400 осколков только в одной мине», - рассказал командир инженерного взвода с позывным «Усман».

За прошедшие сутки саперы группировки войск «Центр» разминировали мост в черте города. Под ним была установлена закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Кроме того, накладными зарядами на месте уничтожено больше 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.