Bloomberg: Венгрия запретила ЕС подписывать совместное заявление по Украине

Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза по случаю двух лет с начала специальной военной операции России на Украине, сообщает агентство Bloomberg. Оно должно было выйти в свет 23 февраля, но Венгрия наложила вето.

В связи с этим председатель Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Роберт Метсол выпустили совместное заявление.

Издание сообщает, что причины того, что Венгрия запретила остальным странам-членам ЕС подписывать документ, неясны. По информации Bloomberg, могли возникнуть сомнения касаемо некоторых разделов сообщения.

Венгрия немного иначе других членов ЕС смотрит на украинский конфликт. Власти страны выступают за дипломатическое урегулирование вопроса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критично отзывается о политике ЕС по Украине, считая, что «стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась», и деятели ЕС едва не втянули Европу в военный конфликт.

Также из-за позиции Венгрии затягивался вопрос принятия нового пакета антироссийских санкций, так как Венгрия -единственная страна, которая на встрече послов стран ЕС выступала против.

К тому же, Венгрия не принимала и не будет принимать участие в поставках вооружений киевскому режиму, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он считает, что от поставок Киеву оружия зависит продолжительность боевых действий на Украине и масштабы разрушений и жертв.