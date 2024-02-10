Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву

Венгрия не принимала и не будет принимать участие в поставках вооружений киевскому режиму, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя направленный ранее Украине Евросоюзом пакет помощи объемом 50 миллиардов евро.

«Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину», - сказал министр в интервью РИА Новости.

По его словам, в Венгрии убеждены, что от поставок Киеву оружия зависит продолжительность боевых действий на Украине и масштабы разрушений и жертв. Именно поэтому венгерские власти поставили условие, согласно которому средства Евросоюза не должны «обслуживать какие-либо поставки оружия».

Дипломат добавил, что Евросоюз должен иметь механизм контроля за расходами поставляемых киевскому режиму средств, для чего страны ЕС договорились о создании «механизма обзора».

Напомним, на прошлой неделе Саммит ЕС утвердил программу помощи Украине на 50 миллиардов евро сроком на четыре года. Подобное решение было принято в целях сохранения за Евросоюзом «лидерства и ответственности в поддержке Украины».

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, эти средства пойдут на восстановление украинской экономики.