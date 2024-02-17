Орбан заявил о провале стратегии ЕС по Украине на поле боя и в политике

Стратегия ЕС по Украине потерпела неудачу, политика блокады и санкций означает эпоху новой холодной войны. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что Будапешт намерен держаться от военного противостояния и не будет поставлять оружие на Украину. Об этом сообщило ТАСС.

«Мы намерены держаться подальше от войны и политики санкций и противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной», - подчеркнул Орбан.

Он напомнил о принципиальной позиции Венгрии - не участвовать в поставках оружия ВСУ, и заверил в неизменности мирного курса Будапешта.

«Мы не позволим втянуть себя в войну, мы не будем поставлять оружие, даже если есть великие державы, которым это не нравится», - заявил Орбан.

Он критично отозвался о политике ЕС по украинскому вопросу, считая, что «стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась», и деятели ЕС едва не втянули Европу в военный конфликт.

Ранее ученый Института Европы РАН Михаил Ведерников объяснил, почему Венгрия выступила против 13-го пакета санкций в отношении России и ее союзников.