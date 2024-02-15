FT: Венгрия не позволила ЕС одобрить новые санкции против России

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за позиции Венгрии. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что накануне проходившее голосование о новых санкциях было сорвано Будапештом, так как он единственный проголосовал против.

«Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран», - сообщили в FT.

Новый, 13-й пакет санкций предполагает расширение санкционного списка Евросоюза на 200 граждан и компаний из России, Белоруссии, Индии, Китая, Турции и КНДР. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал попытки ЕС ввести новые санкции против России, назвав их несерьезными и безуспешными.