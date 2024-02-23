Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95 процентов

Владимир Путин заявил о высоких показателях оснащенности современным вооружением и техникой. Так, доля современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей ядерной триады - почти 100 процентов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего праздничного выступления к 23 февраля.

«За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличены выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего - высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки», - заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, в декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки, которые несут ракетные комплексы «Калибр». Накануне Вооруженные силы пополнились четырьмя ракетоносцами Ту-160М. Путин лично проинспектировал технику, сел за штурвал и совершил полет на ракетоносце в Казани. Путин отметил высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления воздушным судном и повышение уровня комфорта для членов экипажа и подчеркнул, что ракетоносец «можно принимать в состав Вооруженных сил».