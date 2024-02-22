Кремль показал кадры, как Путин управлял Ту-160М

Президент России Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Самолет поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова, который глава государства посетил в среду, 21 февраля.

В Кремле опубликовали уникальные кадры полета, который продлился около 30 минут, из кабины бомбардировщика.

Совершив посадку, российский лидер поделился своими впечатлениями от обновленного самолета. Путин отметил высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления воздушным судном и повышение уровня комфорта для членов экипажа.

«Техника отличная. Она действительно нового поколения», - сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что ракетоносец «можно принимать в состав Вооруженных сил». Накануне президент предложил назвать его именем экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева.