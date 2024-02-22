МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль показал кадры, как Путин управлял Ту-160М

В Кремле опубликовали уникальные кадры из кабины ракетоносца Ту-160М.
Максим Крюков 2024-02-22 18:15:01
© Фото: news_kremlin, Telegram © Видео: news_kremlin, Telegram

Президент России Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Самолет поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова, который глава государства посетил в среду, 21 февраля.

В Кремле опубликовали уникальные кадры полета, который продлился около 30 минут, из кабины бомбардировщика.

Совершив посадку, российский лидер поделился своими впечатлениями от обновленного самолета. Путин отметил высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления воздушным судном и повышение уровня комфорта для членов экипажа.

«Техника отличная. Она действительно нового поколения», - сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что ракетоносец «можно принимать в состав Вооруженных сил». Накануне президент предложил назвать его именем экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева.

#Полет #ракетоносец #Кремль #Владимир Путин #ту-160м #кадры
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 