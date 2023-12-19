Путин призвал наращивать выпуск перспективных видов вооружения для ВС РФ
Путин отметил важность оснащения ВС РФ боевыми лазерами и роботизированными комплексами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал важным оснащение ВС РФ современными видами вооружения и призвал наращивать выпуск техники на основе искусственного интеллекта.
«Нужно выпускать в серию перспективные виды вооружения - боевые лазеры, роботизированные комплексы», - заявил Путин на расширенном заседании коллегии МО РФ.
Глава государства подчеркнул важность оснащения ВС ФР перспективным вооружением «в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов».
Напомним, что сегодня Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Среди затронутых тем - успехи российской армии в зоне СВО и потери украинской стороны.