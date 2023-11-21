Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады доведена до 100%

Сергей Шойгу заявил о том, что завершаются госиспытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III».

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады ВС РФ доведена до 100%.

«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Он добавил, что в этом году подводные силы ВМФ пополнятся сразу тремя современными подлодками, которые несут ракетные комплексы «Калибр».

Ждет пополнения и список российских фрегатов - проходит государственные испытания фрегат «Адмирал Головко», который будет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.