Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады доведена до 100%
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады ВС РФ доведена до 100%.
«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.
Он добавил, что в этом году подводные силы ВМФ пополнятся сразу тремя современными подлодками, которые несут ракетные комплексы «Калибр».
Ждет пополнения и список российских фрегатов - проходит государственные испытания фрегат «Адмирал Головко», который будет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.