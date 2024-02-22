CNN: овчарка Байдена минимум 24 раза кусала агентов Секретной службы

Агрессивная и кусается - так можно охарактеризовать овчарку Джо Байдена, которая уже не менее 24 раз нападала на сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность американского президента.

Инциденты начались с осени 2022 года и продолжались год, после чего пса по кличке Коммандер пришлось отдать другой семье.

«Несмотря на дополнительную дрессировку собак, привязку, работу с ветеринарами и консультации со специалистами по поведению животных, обстановка в Белом доме оказалась для Коммандера слишком сложной», - передает слова директора по связям с общественность Джилл Байден CNN.

Так, одному агенту Секретной службы пес прокусил руку - он потерял много крови, на рваную рану пришлось наложить шесть швов и лечиться антибиотиками.

Другой случай произошел, когда сотрудник на участке между Западным крылом и резиденцией придерживал дверь открытой - и был укушен собакой в предплечье. CNN публикует фотографии рваной одежды и следов укусов. Одному из пострадавших даже понадобилась госпитализация.

Джо Байден завел себе новую собаку в конце 2021 года. Чистокровного щенка немецкой овчарки президенту США подарили на 79-й день рождения его брат Джеймс Байден и невестка Сара Байден. Тогда американский президент опубликовал в своем аккаунте в X трогательные кадры, на которых он играет с щенком.