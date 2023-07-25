NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца

Другого агента собака покусала, когда президент Штатов отпустил собаку бегать без поводка после семейного просмотра фильма.

© Фото: White House, Global Look Press

Немецкая овчарка президента США Джо Байдена за последние четыре месяца укусила семь сотрудников Секретной службы, одному из них потребовалась госпитализация, передает издание New York Post, ссылаясь на внутреннюю переписку ведомства.

«Немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца», - сообщает газета.

Также утверждается, что одному из пострадавших от укусов пса Байдена в руку и бедро потребовалась госпитализация. Кроме того, появилась деталь, что другого сотрудника овчарка покусала, когда президент США отпустил собаку бегать без поводка после семейного просмотра фильма.

Напомним, о том, что у Байдена появился новый четвероногий друг по кличке Коммандер, стало известно в декабря 2021 года. Тогда американский лидер опубликовал трогательные кадры, на которых он играет с еще маленькой собакой.