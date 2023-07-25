В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца

Анна Назайкина
17:29 25.07.2023
Другого агента собака покусала, когда президент Штатов отпустил собаку бегать без поводка после семейного просмотра фильма.
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
© Фото: White House, Global Look Press
Читайте нас на:

Немецкая овчарка президента США Джо Байдена за последние четыре месяца укусила семь сотрудников Секретной службы, одному из них потребовалась госпитализация, передает издание New York Post, ссылаясь на внутреннюю переписку ведомства.

«Немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца», - сообщает газета.

Также утверждается, что одному из пострадавших от укусов пса Байдена в руку и бедро потребовалась госпитализация. Кроме того, появилась деталь, что другого сотрудника овчарка покусала, когда президент США отпустил собаку бегать без поводка после семейного просмотра фильма.

Напомним, о том, что у Байдена появился новый четвероногий друг по кличке Коммандер, стало известно в декабря 2021 года. Тогда американский лидер опубликовал трогательные кадры, на которых он играет с еще маленькой собакой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:06 В стране и мире
Видео
Путин констатировал рост зарплат двузначными темпами впервые с 2018 года
17:36 В стране и мире
Россия запретила ввоз рыбной продукции из недружественных стран
15:21 В стране и мире
Госдума в III чтении приняла поправки о запрете выезда из РФ со дня направления повестки военкомата
14:42 В стране и мире
Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат
14:47 В стране и мире
Цинь Гана сняли с должности главы МИД КНР
Популярное
Видео
На видео попал момент взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Маск рассказал, что «твиты» теперь будут называться «иксами»
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.