В Белом доме объяснили агрессивное поведение овчарки Байдена

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Агрессивное поведение собаки президента США Джо Байдена связано со стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, накануне газета New York Post написала, что немецкая овчарка президента Соединенных Штатов Америки за последние четыре месяца укусила семь сотрудников Секретной службы, причем один из них был госпитализирован.

«Пребывание в Белом доме - уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, к инцидентам, связанным с нападением собаки по кличке Коммандер, подходят как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте». Официальный представитель Белого дома отметила, что президентская чета работает над тем, чтобы «сделать ситуацию лучше для всех». Так, сотрудники Секретной службой и персонал резиденции президента США формулируют новые правила обучения и выгула животного, также определяются места для этого.

О том, что у действующего американского лидера появился щенок породы немецкая овчарка, стало известно в конце декабря 2021 года. Тогда средства массовой информации сообщили, что питомца семье Байдена подарили родственники.