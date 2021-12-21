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У американского президента появился щенок немецкой овчарки

Марина Крижановская
04:44 21.12.2021
Новый житель Белого дома получил кличку Коммандер.
У американского президента появился щенок немецкой овчарки
© Фото: pexels.com
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У 46-ого президента Соединенных Штатов Джо Байдена появился новый член семьи. Им стал щенок породы немецкая овчарка по кличке Коммандер. По данным СМИ, семье Байдена щенка подарили родственники.

«Добро пожаловать домой, Коммандер!», - написал президент США в своем Twitter-аккаунте.

На опубликованном в Twitter видеоролике Байден играет с питомцем, общается с ним и даже дрессирует. Коммандер послушно выполняет команды главы Белого дома.

«Эй, приятель! Как дела? Как ты?», - обращается на видео Джо Байден к новому питомцу.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как понять будущему владельцу собаки, готов ли он к заведению нового члена семьи.

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