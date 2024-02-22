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ЦБ РФ исключил КИВИ Банк и Contact из реестра операторов платежных систем

Накануне Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, в результате чего перестали работать мобильное приложение QIWI и платежная система Contact.
Максим Крюков 2024-02-22 17:14:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центральный банк Российской Федерации исключил КИВИ Банк и его платежную систему Contact, которая позволяла совершать перевод денежных средств за рубеж, из реестра операторов платежных систем. Об этом свидетельствуют данные из соответствующего реестра по состоянию на 22 февраля 2024 года.

Напомним, в среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Согласно оценке регулятора, акционерное общество нарушало федеральные законы, систематически допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России.

В ЦБ РФ также отметили, что КИВИ Банк использовался гражданами для проведения высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, в том числе для переводов средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

После отзыва лицензии у кредитной организации мобильное приложение QIWI и платежная система Contact перестали работать.

Накануне в пресс-службе Центробанка сообщили, что средств КИВИ Банка хватит для возврата денег с QIWI-кошельков. Возврат пройдет в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет средств, полученных от реализации активов и иного имущества, отметил регулятор.

#Банк России #ЦБ РФ #исключение #КИВИ банк #Contact #реестр операторов платежных систем
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