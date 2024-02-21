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ЦБ: средств КИВИ Банка хватит для возврата денег с электронных кошельков

Возврат пройдет в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет средств, полученных от реализации активов и иного имущества.
Сергей Лебедев 2024-02-21 17:20:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

КИВИ Банку должно хватить финансов, чтобы вернуть гражданам деньги с электронных кошельков. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе Центрального банка Российской Федерации со ссылкой на предварительную оценку.

В регуляторе отметили, что возврат средств пройдет в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка. Это сделают за счет средств, полученных от реализации активов и иного имущества.

«В силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п. 5 ч. 2 ст. 5 177-ФЗ)», - подчеркнули в ЦБ РФ.

Напомним, сегодня стало известно, что у КИВИ Банка отозвали лицензию. Утверждается, что кредитная организация регулярно нарушала федеральное законодательство и проводила рискованные для российских граждан операции.

#Банк России #лицензия #QIWI-кошелек #КИВИ банк
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