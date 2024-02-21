Система переводов средств за границу Contact перестала работать

Платежная система Contact, с помощью которой был возможен перевод денежных средств за границу, перестала работать спустя некоторое время после отзыва лицензии у КИВИ Банка.

Система принадлежала группе КИВИ.

При попытке осуществить перевод клиентов предупреждают о «неизвестной ошибке сервера», подобное сообщение без объяснения причины всплывает на сайте системы с советом обновить страницу. В том числе заблокированным оказался каталог услуг Contact.

Напомним, сегодня утром Центробанк России опубликовал сообщение об отзыве лицензии у КИВИ Банка. Среди прочего причиной для этого стали нарушения федеральных законов и использование банком персональных данных клиентов без их ведома.