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Система переводов средств за границу Contact перестала работать

Сегодня утром Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка в связи с нарушением федеральных законов.
Елизавета Кондрикова 2024-02-21 11:03:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Платежная система Contact, с помощью которой был возможен перевод денежных средств за границу, перестала работать спустя некоторое время после отзыва лицензии у КИВИ Банка.

Система принадлежала группе КИВИ. 

При попытке осуществить перевод клиентов предупреждают о «неизвестной ошибке сервера», подобное сообщение без объяснения причины всплывает на сайте системы с советом обновить страницу. В том числе заблокированным оказался каталог услуг Contact.

Напомним, сегодня утром Центробанк России опубликовал сообщение об отзыве лицензии у КИВИ Банка. Среди прочего причиной для этого стали нарушения федеральных законов и использование банком персональных данных клиентов без их ведома.

 

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