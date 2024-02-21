Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Стоит отметить, что это первый подобный случай за почти два года.

На сайте регулятора сообщается, что банк нарушал федеральные законы, систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома. Проводимые с их помощью операции создавали значительные риски для граждан, говорится в сообщении.

Информация о банковских операциях будет передана в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе регулятора.