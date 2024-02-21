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Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка

По оценкам ЦБ, банк регулярно нарушал федеральное законодательство и проводил рискованные для граждан операции.
Ян Брацкий 2024-02-21 09:17:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Стоит отметить, что это первый подобный случай за почти два года.

На сайте регулятора сообщается, что банк нарушал федеральные законы, систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома. Проводимые с их помощью операции создавали значительные риски для граждан, говорится в сообщении.

Информация о банковских операциях будет передана в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе регулятора.

#Банк России #лицензия #QIWI-кошелек #КИВИ банк
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