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Бундестаг отклонил резолюцию о поставке на Украину ракет Taurus

Против отправки на Украину ракет Taurus проголосовали 485 депутатов Бундестага, 178 выступили за, трое воздержались.
Елизавета Егорова 2024-01-17 23:01:01
© Фото: IMAGO Chris Emil Janssen Globallookpress

Большинство депутатов Бундестага высказались против предоставления Украине крылатых ракет Taurus. Против проекта резолюции проголосовали 485 членов представительного органа Германии, 178 были за, еще трое воздержались. Данные приводит телеканал NTV.

«Предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, которое прямо требует от федерального правительства поставить Taurus (Киеву. - Прим. ред.), было отклонено большинством голосов», - говорится в сообщении на сайте издания.

В публикации упомянули, что Киевский режим уже несколько месяцев требует от Берлина поставок крылатых ракет с дальностью стрельбы 500 километров.

Ранее отправлять ракеты Taurus на Украину призывал премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер. По его словам, Берлин должен сделать это, чтобы остановить Россию.

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