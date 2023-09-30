В Германии заявили, что ВСУ сможет атаковать ракетами Taurus территории РФ

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Председатель комитета Бундестага по обороне от Свободной демократической партии ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости как можно быстрее поставить ракеты Taurus Украине и сочла легитимным их использование для ударов по военным объектам на территории России. Об этом она сказала в ходе интервью медиагруппе Funke.

Депутат отметила, что без поддержки Запада Россия «уже уничтожила бы Украину», а уменьшение поставок лишь отдаляет достижение мира. Политик высказала мнение, что ракеты Taurus могут помочь ВСУ нарушить снабжение российских войск. На вопрос о том, по каким целям украинская армия сможет наносить ракетные удары, Штрак-Циммерман заявила, что одной из целей могут стать объекты на территории Крыма.

«Международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории России. Совершенно независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет», - подчеркнула она.

Напомним, что одной из причин, по которой Германия до сих пор не поставляла Украине ракеты Taurus, называется опасения канцлера Олафа Шольца, что они могут быть использованы для ударов вглубь российских территорий. Ранее также стало известно, что Киев планирует использовать ракеты большой дальности действия для ударов по России, Ирану и Сирии.