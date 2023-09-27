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Guardian: Украине нужны ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России

Никита Черненко
16:28 27.09.2023
Киев хочет использовать ракеты большой дальности для атаки заводов, на которых якобы делают дроны для СВО.
Guardian: Украине нужны ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
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Украинское правительство прислало в августе доклад странам G7, в конце которого Украина просит у своих западных партнеров ракеты большой дальности для поражения заводов в Иране, Сирии и России, где якобы делают дроны для спецоперации на Украине. Об этом написала британская газета Guardian, цитируя полученный документ.

На 47 страницах доклада написано, что Иран диверсифицировал производство дронов-камикадзе за счет использования сирийского завода, откуда поставки шли в порт Новороссийска. Украина посчитала, что производство будет переноситься в Россию и запросило у Запада ракеты большой дальности для нанесения ударов по заводам.

«Среди предложений к действию со стороны западных союзников Украины, от которых они, вероятно, отказались бы, - ракетные удары по заводам по производству этих беспилотников в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации», - цитировала документ газета Guardian.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее выразил опасения страны по передаче Украине ракет Taurus. Министр аргументировал промедления в передаче Киеву крылатых ракет тем, что они могут применяться для нанесения ударов вглубь территории РФ, чего хотели бы избежать немецкие политики.

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