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Путин сообщил об обновлении стратегических ядерных сил на 95%

Морская составляющая стратегических ядерных сил РФ обновлена почти на 100%.
Алина Луговая 2024-02-02 17:44:01
© Фото: MOD Russia, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Стратегические ядерные силы РФ обновлены на 95%. Об этом на форуме «Все для Победы!» сообщил президент России Владимир Путин.

«На 95% обновлены стратегические ядерные силы, их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший надежный тыл для нашей стратегической безопасности»,- сказал он.

Путин добавил, что за время СВО коллективы наших оборонных предприятий, НИИ и конструкторских бюро совершили «настоящий прорыв» и «без всякого преувеличения трудовой подвиг».

«Вы доказали, что достойны наших великих предков», - добавил глава государства.

Путин напомнил, что труженики Кузбасса, Тулы, Урала, Казани и осажденного Ленинграда в годы ВОВ смогли выиграть индустриальную битву у промышленной Европы, которая тогда работала на нацистскую Германию.

Сегодня в Туле проходит форум «Все для Победы!». Президент России Владимир Путин уже пообщался с активом Народного Фронта. В ходе беседы он рассказал, как добиваться успехов на поле боя и каким было бы будущее России, если бы она не защищала россиян в Крыму и в новых регионах. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, у главы государства запланировано еще совещание по вопросам открытия онкоцентров по всей России.

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