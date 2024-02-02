Путин заявил, что России давали бы гнилую картошку, если бы она не пришла на помощь Крыму

Если бы Россия не пришла на помощь россиянам в Крыму и на Донбассе, то превратилась бы в дряхлую страну, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с участниками форума «Все для Победы!».

«Если мы не будем ничего делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии. Не будем ничего делать, не будем помогать, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, никому ненужную страну, которую с ее большим количеством природных ресурсов все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. При этом всегда бы думали, что и как бы оттяпать», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что все годы наблюдал за тем, что происходит. По его словам, много сладких и хороших речей, однако все думают о том, что и где откусить, как создать такие правила в экономике, чтобы затушить конкурентные преимущества России.

«Если мы не хотим оставить дряхлую никому ненужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта. Конечно, мы ни в коем случае не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии, ни на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета», - добавил Путин.

Сегодня Путин прибыл в Тулу на форум «Все для Победы!». По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин также проведет беседу с активом Народного фронта и совещание по теме строительства онкоцентров на территории всей России.