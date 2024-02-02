Путин рассказал, как добиваться успехов на поле боя

Добиться успехов на поле боя помогает быстрая и адекватная реакция на действия противника, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с участниками форума «Все для Победы!».

«Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события», - сказал он.

Путин подчеркнул, что необходимо не только реагировать на средства поражения, разведки и подавления, которые использует противник, но и совершенствовать свои.

Глава государства отметил, что новейшее российское вооружение превосходит оружие НАТО. Российская оборонная промышленность сейчас показывает хорошие результаты по темпу и качеству работы.

Сегодня Путин прибыл в Тулу на форум «Все для Победы!». В рамках рабочей поездки у президента запланированы выступление на форуме, беседа с активом Народного фронта и совещание по теме строительства онкоцентров по всей России.