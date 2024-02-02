Путин прибыл в Тулу на форум «Все для Победы!»

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано выступление на форуме «Все для Победы!». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент сначала в формате «свободной беседы» пообщается с активом Народного фронта. В этот актив входят волонтеры, военные корреспонденты, инженеры, которые работают над усовершенствованием военной техники, врачи, участвующие в СВО, и другие.

Затем Путин выступит на форуме «Все для Победы!». Мероприятие объединит представителей всех российских регионов и различных отраслей.

После у главы государства запланировано совещание по вопросам строительства онкологических центров и диспансеров на территории всей страны. Как сообщил Песков, ожидается, что президент посетит и осмотрит тульский онкоцентр.