Welt: ВСУ пойдут в «новое наступление» после получения F-16 от Норвегии

Киев организует «новую попытку наступления» после того как получит от Норвегии истребители F-16, пишет немецкое издание Welt.

Украина может «перейти в наступление в ближайшие месяцы», считают авторы статьи. По их мнению, главной целью атаки ВСУ будет Крым.

В августе правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16, которые больше не используются. Предполагается, что Киев получит 5 - 10 самолетов. Сроки поставки истребителей не назывались.

Ранее сообщалось, что Дания сможет передать Украине истребители F-16 только во втором квартале, а не в начале 2024 года, как предполагалось. Это объясняется неготовностью инфраструктуры и украинских пилотов к использованию этих машин.