Экс-офицер СБУ Прозоров показал секретное письмо о неподчинении генералов Залужному

Главком ВСУ Валерий Залужный может сам хотеть покинуть свой пост, чтобы не стать «козлом отпущения», когда встанет вопрос о капитуляции Украины. Для этого было написано письмо, которое якобы было прислано из СБУ. В нем говорится, что украинские генералы перестали слушаться главнокомандующего. Об этом в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказал бывший офицер Службы безопасности Украины, основатель проекта Ukr Leaks Василий Прозоров, который получил данный документ от своих украинских источников.

«Это письмо могли подготовить сами военные. Во всей шумихе с Залужным я допускаю вариант, что он сам хочет уйти, но чтобы "его ушли"», - отметил Прозоров.

Такую версию подтверждают и слухи о том, что «никто на Украине не хочет становиться главкомом». Так, по данным CNN, от должности отказался глава Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

«Они прекрасно понимают, что нужен "козел отпущения", на которого свалят все неудачи в военном плане. Залужный понимает, что судить будут последнего. И сейчас ему лучше уйти, отойти в сторону и, допустим, сыграть на политическом поле. Но уйти самому - некрасиво. А если Зеленский его уволит своим указом, то "негодяй президент его просто сожрал чуть ли не на взлете"», - рассказал эксперт.

Напомним, что 29 января сразу несколько украинских источников заявили о возможной отставке главкома ВСУ Залужного. Официально данная информация не подтверждена. Предположительно, главе ВСУ предложили должность украинского посла в одной из европейских стран. По данным телеканала CNN, указ об увольнении Залужного может быть издан «к концу этой недели».

Полное интервью с бывшим офицером СБУ Василием Прозоровым смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».