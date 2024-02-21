Госдеп отрицает, что военные США были в расчете ЗРК Patriot, который сбил Ил-76

В Госдепартаменте США отрицают участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, передает РИА Новости.



В Пентагоне ранее заявляли, что ничего не знали о предстоящем обмене военнопленных и не дали комментариев по авиакатастрофе в Белгородской области, переадресовав его Киеву.

Эксперты СКР дали официальное заключение, что причиной крушения российского Ил-76 под Белгородом стал удар из ЗРК Patriot американского производства. фрагменты, изъятые с места катастрофы, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США. Специалисты Следственного комитета на месте крушения российского самолета обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит ракетами ЗРК Patriot с территории Харьковской области. Самолет упал в районе деревни Яблоново Белгородской области. Погибли 65 бойцов ВСУ, экипаж из шести человек и трое российских сопровождающих. Российский лидер Владимир Путин назвал преступлением уничтожение Киевом российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.