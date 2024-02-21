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Госдеп отрицает, что военные США были в расчете ЗРК Patriot, который сбил Ил-76

Причиной крушения российского Ил-76 под Белгородом стал удар из ЗРК Patriot американского производства. Это подтверждают фрагменты, изъятые с места катастрофы, которые являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США.
Ирина Егорова 2024-02-21 01:20:01
© Фото: vk.comnewsbelgorod

В Госдепартаменте США отрицают участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, передает РИА Новости.
 
В Пентагоне ранее заявляли, что ничего не знали о предстоящем обмене военнопленных и не дали комментариев по авиакатастрофе в Белгородской области, переадресовав его Киеву.

Эксперты СКР дали официальное заключение, что причиной крушения российского Ил-76 под Белгородом стал удар из ЗРК Patriot американского производства. фрагменты, изъятые с места катастрофы, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США. Специалисты Следственного комитета на месте крушения российского самолета обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит ракетами ЗРК Patriot с территории Харьковской области. Самолет упал в районе деревни Яблоново Белгородской области. Погибли 65 бойцов ВСУ, экипаж из шести человек и трое российских сопровождающих. Российский лидер Владимир Путин назвал преступлением уничтожение Киевом российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. 

#Самолет #Ил-76 #сша #белгородская область #крушение #зрк patriot #Госдеп
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