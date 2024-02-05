В Госдепе США переадресовали Киеву вопросы о поражении Ил-76 из ЗРК Patriot

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать данные о том, что российский Ил-76 с украинскими пленными был сбит ЗРК Patriot, передает ТАСС. В ведомстве переадресовали этот вопрос Киеву.

«Пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Ранее Ведант Пател заявлял, что «видел только сообщения в прессе» и не располагает новой информацией относительно обстоятельств крушения сбитого ВСУ Ил-76. Он добавил, что Вашингтон «тесно сотрудничает по этому делу с Киевом».

В Пентагоне также затруднились дать комментарий по авиакатастрофе в Белгородской области. Как заявляли в военном ведомстве США, там ничего не знали о предстоящем обмене военнопленных.

Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит ракетами ЗРК Patriot с территории Харьковской области. Самолет упал в районе деревни Яблоново Белгородской области. Погибли 65 бойцов ВСУ, экипаж из шести человек и трое российских сопровождающих.