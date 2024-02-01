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ТАСС: ракету из ЗРК Patriot по Ил-76 могли направить американские военные

Правоохранительные органы намерены установить, кто именно находился в составе расчета ЗРК Patriot, сбившего российский Ил-76 под Белгородом.
Ирина Елагина 2024-02-01 14:53:01
© Фото: СК РФ

По данным правоохранительных органов, в составе расчета ЗРК Patriot, сбившего 24 января российский Ил-76 под Белгородом, могли находиться американские военнослужащие. О возможном участии военных США в атаке на самолет с украинскими военнопленными на борту сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оперативных службах.

«Расчет зенитного ракетного комплекса Patriot, скорее всего, был смешанным, в него входили как украинцы, так и американские специалисты», - передает агентство.

Уточняется, что правоохранительные органы намерены установить всех, кто причастен к ракетному удару по российскому самолету.

Напомним, что сегодня СК России обнародовал данные экспертизы обнаруженных на месте крушения Ил-76 обломков - выводы специалистов говорят о том, что ракету выпустили из американского ЗРК Patriot. Эта информация стала основанием для принятия специального обращения Госдумы РФ в Конгресс США. В документе, в частности, подчеркивается,что совершено умышленное убийство пассажиров и членов экипажа, так как маршрут полета самолета с военнопленными согласовывался с Украиной.

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