В МО РФ показали кадры уничтожения бронемашины ВСУ при бегстве из Авдеевки

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты (БМП). Российские военные поразили ее при попытке отхода из Авдеевки.

Ранее в оборонном ведомстве показали видео, где боевики ВСУ в панике бегут из города. Обочины дорог населенного пункта усеяны подбитыми машинами ВСУ.

Напомним, что Авдеевка 17 февраля перешла под контроль ВС РФ. Сейчас ее контролируют военнослужащие из группировки войск «Центр». После интенсивных боев город практически полностью разрушен - повсюду развалины и обломки.

Взятие города позволило перенести линию фронта дальше от Донецка и обезопасить мирных жителей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики.

Все бойцы, участвовавшие в освобождении, будут представлены к наградам, уточнили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Пеков заявил, что Владимир Путин особо отметил заслуги российских летчиков, которые внесли огромный вклад в это значимое событие.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.