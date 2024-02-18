Минобороны России показало новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны России показало новые кадры беспорядочного бегства толп украинских боевиков из Авдеевки под огнем ВС РФ. Обочины у дороги усеяны подбитой техник ВСУ.

«По дорогам находящимся под постоянным огневым контролем российской армии двигаются толпы убегающих всушников. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что населенный пункт перешел под контроль российских военнослужащих группировки войск «Центр» 17 февраля. В боях там погибли 1500 украинских боевиков. Они бежали, бросив технику и вооружения.

В результате интенсивных боевых действий в Авдеевке не осталось почти ни одного целого здания. Там разрушены дороги, вокруг одни развалины и обломки. Кадры с места показал корреспондент «Звезды».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.