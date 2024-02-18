МО РФ готовит списки к награждению бойцов, участвовавших в боях за Авдеевку

Министерство обороны России готовит персональные списки бойцов и летчиков, которые принимали участие в освобождении Авдеевки, героев приставят к наградам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в списки войдут бойцы всех подразделений, участвовавших в освобождении города. При этом, хоть в телеграмме президента командующему группировкой «Центр» не были упомянуты летчики, президент России Владимир Путин высоко оценил вклад воздушных войск выполнение боевых задач в Авдеевке.

«Президент особо отмечает наших летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке», - заявил Песков.

Об освобождении Авдеевки Владимир Путин узнал 17 февраля. Как отметил Дмитрий Песков, президент заслушал три доклада от министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.