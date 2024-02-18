В Минобороны показали кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны России показало кадры беспорядочного бегства украинских боевиков из Авдеевки. По данным ведомства, они начали бежать еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.

«По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих всушников еще до приказа главкома ВСУ Сырского», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что украинцы начали выходить из населенного пункта за сутки до выхода официального приказа Сырского. Только отдельным разрозненным формированиям удалось быстро покинуть Авдеевку. Они бросили на месте технику и оружие.

Ранее стало известно, что населенный пункт перешел под контроль российских военнослужащих группировки войск «Центр». Им удалось продвинуться на глубину 8,6 километров. В Минобороны заявили, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым обезопасив проживающих там мирных людей.

Все бойцы и летчики, принимавшие участие в освобождении города, получат награды. Работу летчиков особо отметил президент России Владимир Путин, добавили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что они внесли огромный вклад в успешное завершение военной операции.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.