МО РФ: Войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия в ДНР

Минобороны РФ заявило, что военнослужащие группировки «Центр» продолжат наступательные действия с целью дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики от ВСУ.

«Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов», - сообщает оборонное ведомство.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. В МО отметили, что информация о продвижении российских войск не разглашалась, пока Авдеевка не была взята под полный контроль.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.