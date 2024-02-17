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МО РФ: Войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия в ДНР

Минобороны РФ заявило, что группировка «Центр» продолжит наступательные действия по освобождению республики.
2024-02-17 23:03:01
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Минобороны РФ заявило, что военнослужащие группировки «Центр» продолжат наступательные действия с целью дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики от ВСУ.

«Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов», - сообщает оборонное ведомство.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. В МО отметили, что информация о продвижении российских войск не разглашалась, пока Авдеевка не была взята под полный контроль.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ДНР #наступательные маневры
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