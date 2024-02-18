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Песков: Путин заслушал первые доклады Шойгу и Герасимова об Авдеевке утром 17 февраля

В момент зачитывания первого доклад противник начал массовое бегство из города, заявил Песков.
Алексей Курильченко 2024-02-18 12:36:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об операции по освобождению Авдеевки утром 17 февраля. Российскому лидеры докладывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», - заявил Песков.

Тогда Шойгу и Герасимов доложили Путину, что операция по освобождению была практически завершена. В этот момент украинские боевики начали массовое бегство из города. Для зачистки города российским войска понадобилось несколько часов, заявил Песков.

Напомним, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике был полностью взят под контроль российскими войсками. Об этом заявил Сергей Шойгу в своем докладе Владимиру Путину 17 февраля. Город контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

 

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