Песков: Путин заслушал первые доклады Шойгу и Герасимова об Авдеевке утром 17 февраля

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об операции по освобождению Авдеевки утром 17 февраля. Российскому лидеры докладывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», - заявил Песков.

Тогда Шойгу и Герасимов доложили Путину, что операция по освобождению была практически завершена. В этот момент украинские боевики начали массовое бегство из города. Для зачистки города российским войска понадобилось несколько часов, заявил Песков.

Напомним, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике был полностью взят под контроль российскими войсками. Об этом заявил Сергей Шойгу в своем докладе Владимиру Путину 17 февраля. Город контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.