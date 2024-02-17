Путин объявил благодарность участвовавшим в освобождении Авдеевки бойцам

Президент России Владимир Путин объявил благодарность, участвовавшим в освобождении города Авдеевка военнослужащим. Соответствующая телеграмма направлена группировке войск «Центр».

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.

Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!», - указал президент в телеграмме.

Он отметил, что группировка «Центр» продолжила наступление и полностью освободила город Авдеевку ДНР. Путин перечислил отличившиеся в боях соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

Также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после доклада Шойгу Путин поздравил военных с успехом.

Прежде глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ, что Авдеевку контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.