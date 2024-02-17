МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин объявил благодарность участвовавшим в освобождении Авдеевки бойцам

Президент России поздравил бойцов, причастных к освобождению Авдеевки, со знаменательным событием.
2024-02-17 23:30:01
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил благодарность, участвовавшим в освобождении города Авдеевка военнослужащим. Соответствующая телеграмма направлена группировке войск «Центр».

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.
Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!», - указал президент в телеграмме.

Он отметил, что группировка «Центр» продолжила наступление и полностью освободила город Авдеевку ДНР. Путин перечислил отличившиеся в боях соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

Также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после доклада Шойгу Путин поздравил военных с успехом.

Прежде глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ, что Авдеевку контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#освобождение #спецоперация #Владимир Путин #Авдеевка #поздравил #группировка «Центр» #объявить благодарность
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 