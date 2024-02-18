Маск счел, что ВС РФ и дальше будут получать преимущество после взятия Авдеевки

Продолжение украинского конфликта выгодно для России. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск, комментируя освобождение Авдеевки российскими бойцами.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», - написал Маск в соцсети X.

Главком ВСУ Александр Сырский накануне дал приказ о выводе украинских подразделений из Авдеевки, спустя сутки после того, как украинские боевики начали спешно покидать город. За сутки боев за Авдеевку противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.

Ранее освобождение Авдеевки прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он поздравил ВС РФ с важной победой и отметил слабость ВСУ, способных только обстреливать мирные города и «прятаться по блиндажам и подвалам под нашим огнем».