МО РФ: суточные потери ВСУ в боях за Авдеевку составили не менее 1,5 тыс. бойцов

Минобороны РФ сообщило о количестве потерь противника во время боев за Авдеевку. В военном ведомстве заявили о более 1 500 военнослужащих, ВС РФ освободили территорию площадью 31,75 квадратных километров.

Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке, пока противник не был полностью разгромлен, а город полностью взят под контроль.

«Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины», - указали в министерстве.

Бойцы ВСУ спешно покинули Авдеевку, бросив вооружение и военную технику. Под непрерывным огнем со стороны ВС РФ только отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку.

По информации МО РФ, в Авдеевке проводится окончательная зачистка от боевиков, блокирование украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Благодаря освобождению этого населенного пункта удалось отодвинуть линию фронта от Донецка. Это позволило существенно обезопасить Авдеевку от террористических ударов преступного киевского режима.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.