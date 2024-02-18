Своим бегством из Авдеевки ВСУ показали, что не могут вести боевые действия и способны только обстреливать мирных жителей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул важность освобождения Авдеевки для жителей ДНР: из этого города украинские боевики наносили удары по мирным кварталам. Он поздравил российских бойцов с победой и заявил, что киевский режим ждет «неминуемый разгром».

«Российские военные и добровольцы ещё раз показали, что могут решать самые сложные боевые задачи. Тогда как вооружённые формирования киевского режима подтвердили, что не умеют ни вести наступательные действия, ни даже стойко обороняться. Ни один город, никакую территорию они не взяли с боем. Обстреливать издалека мирные кварталы, пускать дроны и прятаться по блиндажам и подвалам под нашим огнём - вот и всё, что они могут», - написал Сальдо.

За сутки во время боев за Авдеевку ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих, множество раненых украинских бойцов и военной техники осталось в городе, оставленные боевиками киевского режима. Как отметили в Минобороны России, приказ главкома ВСУ о выводе войск из Авдеевки вышел спустя сутки после того, как боевики начали спешно покидать город.