Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлосну желанием мира узнать правду

Мировой ажиотаж вокруг интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону связано с желанием людей получить альтернативную точку зрения и узнать правду. Об этом российский президент заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей - и в нашей стране, и в мире - получить альтернативную точку зрения и узнать правду», - заявил Путин в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Интервью Путина было опубликовано в соцсетях Такера Карлсона 9 февраля. Оно было посвящено истории взаимоотношений России и Украины, специальной военной операции и действиям Запада против РФ. Менее чем за неделю только на странице Карлосна в соцсети X его посмотрело более 200 миллионов человек.
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