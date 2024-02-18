Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлосну желанием мира узнать правду

Мировой ажиотаж вокруг интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону связано с желанием людей получить альтернативную точку зрения и узнать правду. Об этом российский президент заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей - и в нашей стране, и в мире - получить альтернативную точку зрения и узнать правду», - заявил Путин в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.