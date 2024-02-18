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Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлосну желанием мира узнать правду

Президент РФ предположил, что многие в мире хотят услышать альтернативную точку зрения.
Алексей Курильченко 2024-02-18 11:21:01
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Мировой ажиотаж вокруг интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону связано с желанием людей получить альтернативную точку зрения и узнать правду. Об этом российский президент заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей - и в нашей стране, и в мире - получить альтернативную точку зрения и узнать правду», - заявил Путин в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Интервью Путина было опубликовано в соцсетях Такера Карлсона 9 февраля. Оно было посвящено истории взаимоотношений России и Украины, специальной военной операции и действиям Запада против РФ. Менее чем за неделю только на странице Карлосна в соцсети X его посмотрело более 200 миллионов человек.

#интервью #Владимир Путин #ажиотаж #Такер Карлсон #Павел Зарубин
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