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Опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Центральной темой интервью стала ситуация на Украине и специальная военная операция.
Ян Брацкий 2024-02-09 01:55:01
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Billy Bennight, The Photo Access, Global Look Press

Опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Центральной темой беседы стала ситуация на Украине и специальная военная операция.

Визит Такера Карлсона в Москву вызвал большой ажиотаж в нашей стране и особенно за рубежом. Так, некоторые представители американских элит призвали арестовать журналиста, а эксперты заявили о панике в рядах пропагандистов США.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это интервью будут перечитывать и анализировать не один день.

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