Опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Центральной темой беседы стала ситуация на Украине и специальная военная операция.

Визит Такера Карлсона в Москву вызвал большой ажиотаж в нашей стране и особенно за рубежом. Так, некоторые представители американских элит призвали арестовать журналиста, а эксперты заявили о панике в рядах пропагандистов США.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это интервью будут перечитывать и анализировать не один день.