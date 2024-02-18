Путин объяснил, почему в интервью Карлсону подробно погрузился в историю

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно погрузился в историю событий, которые привели к нынешней ситуации на Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью Павлу Зарубину.

«И для нас самих и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что очень важно также понять насколько это чувствительно и важно для Российской Федерации все, что происходит на украинском направлении.

Глава государства отметил, что для западных стран происходящее на украинском направлении является улучшением своего тактического положения, а для России - это судьба, вопрос жизни и смерти.

Ранее Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину высказал свое мнение о причинах начала специальной военной операции. Президент РФ заявил, что можно сожалеть, что активные действия России на Украине не начались раньше.