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Эквадорская делегация приедет в РФ для обсуждения ситуации с поставками бананов

Визит делегации связан с обнаружением в России мух-горбаток в партиях бананов пяти эквадорских компаний.
Никита Черненко 2024-02-16 10:00:01
© Фото: Patrick Lefevre, ZUMAPRESS, Globallookpress

Министерство иностранных дел Эквадора анонсировало планы по отправлению делегации страны в Москву с целью обсуждения проблемы поставки бананов в Россию. О своих планах МИД Эквадора заявил на своей странице в соцсети X.

Заявление сделано на фоне обнаружения в партиях пяти эквадорских компаний мух-горбаток, из-за чего Россия ограничила импорт бананов из Эквадора. Тогда министр внешней торговли Эквадора сообщила о передаче всех необходимых документов и готовности «опровергнуть любые аргументы» против экспорта эквадорских бананов.

«Делегация представителей власти Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами», - говорится в заявлении дипведомства.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа обменял старую украинскую и российскую военную технику на новую из США на сумму в 200 миллионов долларов. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора, предположив, что оно было сделано под давлением третьих лиц.

#Россия #в стране и мире #делегация #Эквадор #бананы #муха-горбатка
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