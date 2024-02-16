Эквадорская делегация приедет в РФ для обсуждения ситуации с поставками бананов

Министерство иностранных дел Эквадора анонсировало планы по отправлению делегации страны в Москву с целью обсуждения проблемы поставки бананов в Россию. О своих планах МИД Эквадора заявил на своей странице в соцсети X.

Заявление сделано на фоне обнаружения в партиях пяти эквадорских компаний мух-горбаток, из-за чего Россия ограничила импорт бананов из Эквадора. Тогда министр внешней торговли Эквадора сообщила о передаче всех необходимых документов и готовности «опровергнуть любые аргументы» против экспорта эквадорских бананов.

«Делегация представителей власти Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами», - говорится в заявлении дипведомства.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа обменял старую украинскую и российскую военную технику на новую из США на сумму в 200 миллионов долларов. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора, предположив, что оно было сделано под давлением третьих лиц.