Захарова: Эквадор передал США российскую технику под серьезным давлением

Эквадор опрометчиво поступил, передавая США российскую военную технику без согласия РФ на это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова изданию «Известия».

Представитель диппредставительства подчеркнула, что партнеры из Эквадора осведомлены о положениях контрактов использования российской техники, и сочла, что страна приняла это решение под давлением третьих лиц. При этом спикер МИД отметила, что Вашингтон не стал бы предлагать взамен современную технику на серьезную сумму за «металлолом», как назвали в Кито российскую технику.

«Столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне», - сказала Захарова.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил 11 января, что страна обменяет старую российскую и украинскую технику на новую из США на сумму в 200 миллионов долларов. По его словам, передача осуществится к концу января.