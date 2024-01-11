Эквадор обменяет у США старую российскую и украинскую технику на новую

Правительство Эквадора обменяет старую российскую и украинскую технику на новую и современную из США на сумму 200 миллионов долларов, заявил президент страны Даниэль Нобоа в эфире радиостанции Canela. Подчеркивается, что передача осуществится к концу января.

«Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора», - сказал Нобоа.

Однако не уточняется, о какой именно технике идет речь - о военной или гражданской. Сейчас Эквадор использует советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

Заявление было сделано на фоне беспорядков, которые начались в Эквадоре 9 января. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера одной из крупнейших бандитских группировок. В тюрьмах начались бунты, вооруженные преступники взяли в заложники журналистов во время прямого эфира. В ходе массовых беспорядков в Эквадоре погибли по меньшей мере десять человек, двое из них - сотрудники правоохранительных органов. В стране объявлен режим «внутреннего вооруженного конфликта» - 22 преступные группировки названы военными целями.